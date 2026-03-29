5

Марк Кьюбан: «НБА нужно сократить длительность матчей до 40 минут»

Бывший мажоритарный владелец «Далласа» Марк Кьюбан отреагировал на разговоры об изменении формата регулярного чемпионата НБА и выдвинул альтернативную идею – сократить продолжительность игр, сохранив общее количество матчей.

«Сократите длительность матчей до 40 минут. 8×82÷48=13,667 – это эквивалентное количество игр, на которое вы фактически сократите нагрузку, не меняя календарь. И при этом не придется пересматривать соглашения по аренде арен.

Это работает в студенческом баскетболе, работает в международных турнирах, работает в женской НБА. И если посмотреть на рейтинги ТВ-трансляций и стримингов, то чем меньше фактическое игровое время, тем выше интерес.

Чем меньше времени болельщикам нужно уделять матчу, тем больше им нравится смотреть его», – написал Кьюбан на своей странице в соцсети X.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Марка Кьюбана в соцсети X
logoМарк Кьюбан
logoНБА
logoДаллас
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А высвобожденное время можно было бы заполнить рекламой)
Вот это Марка игроки вторых юнитов "поблагодарят", от души так "поблагодарят"
Ответ PredatorMax
Ну им 2 команды новые добавили, так что место найдется.
НБА нужно убрать Кьюбана подальше. Пусть с Нико проекты мутит)
Уже 100 раз писал об этом, профсоюз игроков НИКОГДА в жизни не пойдёт на это!! Я думаю всем понятно почему. А кому нет - рекорды никто бить не будет....
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
