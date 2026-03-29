Марк Кьюбан: НБА нужно сократить длительность матчей до 40 минут.

Бывший мажоритарный владелец «Далласа » Марк Кьюбан отреагировал на разговоры об изменении формата регулярного чемпионата НБА и выдвинул альтернативную идею – сократить продолжительность игр, сохранив общее количество матчей.

«Сократите длительность матчей до 40 минут. 8×82÷48=13,667 – это эквивалентное количество игр, на которое вы фактически сократите нагрузку, не меняя календарь. И при этом не придется пересматривать соглашения по аренде арен.

Это работает в студенческом баскетболе, работает в международных турнирах, работает в женской НБА. И если посмотреть на рейтинги ТВ-трансляций и стримингов, то чем меньше фактическое игровое время, тем выше интерес.

Чем меньше времени болельщикам нужно уделять матчу, тем больше им нравится смотреть его», – написал Кьюбан на своей странице в соцсети X.