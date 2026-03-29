Джейлон Тайсон и Дин Уэйд пропустят выездную серию «Кливленда» из-за травм

Джейлон Тайсон и Дин Уэйд не помогут «Кавальерс» в ближайшей выездной серии.

«Кливленд» проведет выездную серию без двух важных игроков ротации. По информации Сэма Эмика, Джейлон Тайсон (травма пальца ноги) и Дин Уэйд (травма голеностопа) пропустят как минимум три ближайших матча команды.

В текущем сезоне Тайсон в среднем набирает 13,1 очка, делает 5,1 подбора и отдает 2,2 передачи за матч, Уэйд – 5,8 очка, 4,2 подбора и 1,5 передачи.