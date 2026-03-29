Майкл Джордан: «Определенно скучаю по баскетболу, компенсирую это чувство через NASCAR»

Майкл Джордан признался, что до сих пор сильно скучает по баскетболу.

«На 100 %. Это не какая‑то мелочь, это огромная часть жизни. Я компенсировал это чувство через NASCAR. Это желание, эта мечта – что я все еще хотел бы взять мяч и выйти на площадку. Я бы с удовольствием это сделал, поверьте. Мой соревновательный дух… да, я бы определенно хотел снова это почувствовать», – поделился шестикратный чемпион НБА.

Майкл Джордан о победе его команды в гонке «500 миль Дайтоны»: «Такое чувство, будто выиграл чемпионат»

Может лигу для тех, кому за 60? ;)
Материалы по теме
Айзейя Томас: «Если бы Дюрэнт играл вместо Джордана в «Чикаго» 90-х, он выиграл бы те же шесть титулов»
26 марта, 18:35
Айзейя Томас: «Я никогда не видел такого баскетболиста, как Леброн. Он величайший в истории»
26 марта, 16:32
Стивен Эй Смит: «Самую серьезную заявку на звание величайшего игрока Леброн делает в этом сезоне»
25 марта, 06:44
Джейлон Тайсон и Дин Уэйд пропустят выездную серию «Кливленда» из-за травм
9 минут назад
НБА. «Оклахома» встретится с «Нью-Йорком», «Денвер» примет «Голден Стэйт» и другие матчи
34 минуты назад
Джейлен Браун пропустит второй матч подряд и не сыграет против «Шарлотт»
сегодня, 17:28
Единая лига ВТБ. УНИКС победил «Локомотив-Кубань», ЦСКА разгромил МБА-МАИ
сегодня, 17:01
Джейлен Грин: «До травмы я был чуть более взрывным, но сейчас постепенно возвращаю прежний прыжок»
сегодня, 16:44
Матас Бузелис о Билли Доноване: «Он очень многое для меня значит и является для меня образцом для подражания»
сегодня, 15:54
Джо Джонсон о Джа Морэнте: «В «Майами» он бы заиграл по-настоящему ярко»
сегодня, 15:28
Дрэймонд Грин о Карри: «Начинаешь волноваться, когда он хочет вернуться, но этого не происходит»
сегодня, 14:31
Стефон Касл о трипл-дабле в матче с «Бакс»: «Тренер вернул меня на площадку, чтобы взять еще один подбор»
сегодня, 13:33
Джей Джей Редик о том, что «Лейкерс» получают много штрафных: «Против нас так защищаются, фолят в каждом владении»
сегодня, 12:27
Чемпионат Италии. «Брешия» встречается с «Реджо-Эмилией», «Венеция» проиграла «Тренто» и другие матчи
51 минуту назадLive
Георгий Жбанов выбыл на 3-4 недели из-за травмы приводящей мышцы бедра
54 минуты назад
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» принимает «Фенербахче», «Анадолу Эфес» обыграл «Тофаш»
сегодня, 17:31Live
Чемпионат Франции. «Монако» играет с «Ле-Маном», «Булазак» разобрался со «Страсбуром»
сегодня, 17:07Live
Адриатическая лига. «Илирия» встречается с КРКА
сегодня, 17:05Live
ACB. «Барселона» принимает «Уникаху», «Ховентуд» выиграл у «Гран-Канарии» и другие матчи
сегодня, 17:04Live
Стипе Кулиш после поражения от «Пари НН»: «Мы контролировали игру, но упустили ее в концовке»
сегодня, 16:59
Сергей Козин: «Остановили «Автодор» на 73 очках и выстояли в концовке. Очень ценно для меня, как для тренера»
сегодня, 16:21
Чемпионат Греции. «Ираклис» уступил «Марусси», «Кардицас» выиграл у «Паниониоса»
сегодня, 16:07
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 30 очков Марии Крымовой не помогли МБА избежать поражения от курского «Динамо» в решающем матче серии
сегодня, 16:01
