Майкл Джордан: «Определенно скучаю по баскетболу, компенсирую это чувство через NASCAR»
Майкл Джордан признался, что до сих пор сильно скучает по баскетболу.
«На 100 %. Это не какая‑то мелочь, это огромная часть жизни. Я компенсировал это чувство через NASCAR. Это желание, эта мечта – что я все еще хотел бы взять мяч и выйти на площадку. Я бы с удовольствием это сделал, поверьте. Мой соревновательный дух… да, я бы определенно хотел снова это почувствовать», – поделился шестикратный чемпион НБА.
Майкл Джордан о победе его команды в гонке «500 миль Дайтоны»: «Такое чувство, будто выиграл чемпионат»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: CBS Sunday Morning
Может лигу для тех, кому за 60? ;)
