Майкл Джордан: «Определенно скучаю по баскетболу, компенсирую это чувство через NASCAR»

Майкл Джордан признался, что до сих пор сильно скучает по баскетболу.

«На 100 %. Это не какая‑то мелочь, это огромная часть жизни. Я компенсировал это чувство через NASCAR. Это желание, эта мечта – что я все еще хотел бы взять мяч и выйти на площадку. Я бы с удовольствием это сделал, поверьте. Мой соревновательный дух… да, я бы определенно хотел снова это почувствовать», – поделился шестикратный чемпион НБА .

