Георгий Жбанов выбыл на 3-4 недели из-за травмы приводящей мышцы бедра

Георгий Жбанов выбыл на несколько недель после повреждения приводящей мышцы.

По информации Telegram-канала «Свободный агент», Георгий Жбанов выбыл на 3-4 недели из-за травмы приводящей мышцы бедра.

Защитник «Зенита» получил повреждение и не смог доиграть матч Winline Basket Cup против УНИКСа. Теперь Жбанов пропустит «Финал четырех» турнира.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ 28-летний баскетболист провел 28 матчей, в среднем набирая 8,2 очка, 4 подбора и 1,6 передачи за 23,3 минуты на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
