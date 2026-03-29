Джейлен Браун пропустит второй матч подряд и не сыграет против «Шарлотт»

Джейлен Браун не сыграет против «Шарлотт» – это будет его второй пропуск подряд. По информации инсайдера Тима Бонтемпса, у игрока сохраняется воспаление левого ахиллова сухожилия.

Участие Деррика Уайта в матче с «Хорнетс» также остается под вопросом.

«Селтикс» идут вторыми в Восточной конференции с балансом 49-24. «Шарлотт» занимает 9-е место на Востоке (39-35).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Тима Бонтемпса в соцсети X
Без Уайта тяжело будет . Могут и отлететь настойчивой Шарлоте.
Без Уайта тяжело будет . Могут и отлететь настойчивой Шарлоте.
Да, Бостону нет сильно упираться. У Никс почти самый сложный календарь НБА, да и скорее всего решит всё личная встреча. Да и не понятно, кто будет в 1 раунде)
