Джейлен Браун пропустит второй матч подряд и не сыграет против «Шарлотт»

Джейлен Браун не сыграет против «Шарлотт » – это будет его второй пропуск подряд. По информации инсайдера Тима Бонтемпса, у игрока сохраняется воспаление левого ахиллова сухожилия.

Участие Деррика Уайта в матче с «Хорнетс» также остается под вопросом.

«Селтикс» идут вторыми в Восточной конференции с балансом 49-24. «Шарлотт » занимает 9-е место на Востоке (39-35).