Стипе Кулиш после поражения от «Пари НН»: «Мы контролировали игру, но упустили ее в концовке»

Главный тренер «Автодора» оценил игру команды в матче с «Пари НН».

«Автодор » на домашней площадке уступил «Пари НН» со счетом 73:77 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Главный тренер саратовской команды Стипе Кулиш подвел итоги встречи.

«Большая часть игры прошла под нашем контролем, но, к сожалению, мы его упустили. Думаю, на итог матча в основном повлияла опытность нижегородских разыгрывающих. Их вклад стал ключевым.

Мы старались и бились до конца, но в самые важные моменты нам не хватало стабильности – в атаке мы принимали неправильные решения. Мы хотели выиграть и наградить этой победой наших болельщиков, которые несмотря ни на что поддерживают нас.

От себя лично и от лица команды хочу извиниться за то, что нам не удалось порадовать вас победой», – заявил хорватский специалист.