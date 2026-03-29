Стипе Кулиш после поражения от «Пари НН»: «Мы контролировали игру, но упустили ее в концовке»

Главный тренер «Автодора» оценил игру команды в матче с «Пари НН».

«Автодор» на домашней площадке уступил «Пари НН» со счетом 73:77 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Главный тренер саратовской команды Стипе Кулиш подвел итоги встречи.

«Большая часть игры прошла под нашем контролем, но, к сожалению, мы его упустили. Думаю, на итог матча в основном повлияла опытность нижегородских разыгрывающих. Их вклад стал ключевым.

Мы старались и бились до конца, но в самые важные моменты нам не хватало стабильности – в атаке мы принимали неправильные решения. Мы хотели выиграть и наградить этой победой наших болельщиков, которые несмотря ни на что поддерживают нас.

От себя лично и от лица команды хочу извиниться за то, что нам не удалось порадовать вас победой», – заявил хорватский специалист.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Автодора»
Материалы по теме
Сергей Козин: «Остановили «Автодор» на 73 очках и выстояли в концовке. Очень ценно для меня, как для тренера»
40 минут назад
Единая лига ВТБ. УНИКС принимает «Локомотив-Кубань», ЦСКА разгромил МБА-МАИ
сегодня, 15:02Live
Мело Тримбл о возвращении ЦСКА в Евролигу: «У меня три года контракта – надеюсь, за это время мы вернемся, одержим победу и станем легендами»
сегодня, 06:51
Рекомендуем
Главные новости
Джейлен Грин: «До травмы я был чуть более взрывным, но сейчас постепенно возвращаю прежний прыжок»
17 минут назад
НБА. «Оклахома» встретится с «Нью-Йорком», «Денвер» примет «Голден Стэйт» и другие матчи
58 минут назад
Матас Бузелис о Билли Доноване: «Он очень многое для меня значит и является для меня образцом для подражания»
сегодня, 15:54
Джо Джонсон о Джа Морэнте: «В «Майами» он бы заиграл по-настоящему ярко»
сегодня, 15:28
Единая лига ВТБ. УНИКС принимает «Локомотив-Кубань», ЦСКА разгромил МБА-МАИ
сегодня, 15:02Live
Дрэймонд Грин о Карри: «Начинаешь волноваться, когда он хочет вернуться, но этого не происходит»
сегодня, 14:31
Стефон Касл о трипл-дабле в матче с «Бакс»: «Тренер вернул меня на площадку, чтобы взять еще один подбор»
сегодня, 13:33
Джей Джей Редик о том, что «Лейкерс» получают много штрафных: «Против нас так защищаются, фолят в каждом владении»
сегодня, 12:27
Джоэл Эмбиид: «Мне все равно, на каком месте мы окажемся. Нужно выигрывать каждый матч»
сегодня, 12:13
Куин Снайдер стал 6-м действующим тренером, достигшим отметки в 500 побед
сегодня, 11:29
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» примет «Фенербахче», «Анадолу Эфес» обыграл «Тофаш»
38 минут назадLive
Сергей Козин: «Остановили «Автодор» на 73 очках и выстояли в концовке. Очень ценно для меня, как для тренера»
40 минут назад
Чемпионат Греции. «Ираклис» уступил «Марусси», «Кардицас» выиграл у «Паниониоса»
54 минуты назад
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. 30 очков Марии Крымовой не помогли МБА избежать поражения от курского «Динамо» в решающем матче серии
сегодня, 16:01
Василий Карасев: «Мы оказались не готовы к такой агрессии ЦСКА»
сегодня, 15:00
Андреас Пистиолис о победе над МБА-МАИ: «Мы были очень серьезны и показали отличную защиту»
сегодня, 14:47
Евгений Богачев: «Хотелось бы, чтобы мы в плей-офф вышли на МБА-МАИ. Уралмаш – более серьезный соперник»
сегодня, 14:03
«Милан» нацелился на Джейлена Хорда из «Маккаби»
сегодня, 13:48
Чемпионат Франции. «Монако» сыграет с «Ле-Маном», «Булазак» примет «Страсбур»
сегодня, 12:30
ACB. «Барселона» сыграет с «Уникахой», «Ховентуд» – против «Гран-Канарии» и другие матчи
сегодня, 12:30
Рекомендуем