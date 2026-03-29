Джейлен Грин: «До травмы я был чуть более взрывным, но сейчас постепенно возвращаю прежний прыжок»

Джейлен Грин оценил свое физическое состояние после пропуска части сезона.

Защитник «Финикса » Джейлен Грин пропустил значительную часть сезона из-за проблем с задней поверхностью бедра, однако вернулся в строй и уже провел 26 матчей.

После победы над «Ютой» (134:109) 24-летний баскетболист прокомментировал свое физическое состояние.

«Я чувствую себя хорошо. Очень благодарен и рад, что могу снова выходить на площадку без каких-либо проблем. Что касается прыжка, мне кажется, раньше я был немного более «взрывным». У меня было несколько попыток данков, которые заблокировали. Но бывают дни, когда я просыпаюсь и чувствую, что прыжок снова со мной, так что я принимаю это», – поделился Грин.

В текущем сезоне он в среднем набирает 18,2 очка, делает 3,7 подбора и отдает 2,9 передачи за 26 минут на площадке.