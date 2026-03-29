  • Сергей Козин: «Остановили «Автодор» на 73 очках и выстояли в концовке. Очень ценно для меня, как для тренера»
Главный тренер «Пари НН» остался доволен выездной победой над «Автодором».

«Пари НН» на выезде обыграл «Автодор» со счетом 77:73 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Главный тренер нижегородцев Сергей Козин остался доволен результатом.

«Мы знаем, что всегда непросто играть в Саратове, ожидали сложной игры. Она такой и получилась. Немного нервно начали игру, проиграли подбор, 10 подборов в первой половине на нашем щите. Где-то заработали достаточно большое количество фолов. У нас сейчас достаточно ограниченная ротация, повисли на фолах.

Но хочу поздравить свою команду в первую очередь, с этой командной игрой, командной защитой. Остановили Саратов на 73 очках и смогли выстоять в концовке. Очень ценно для меня, как для тренера, что 5 человек в моей команде набрали 10 и больше очков. Это хорошая командная победа. Поздравляю свою команду», – заявил Козин.

Следующий матч «Пари Нижний Новгород» проведет 1 апреля в гостях против «Уралмаша».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
