  • Матас Бузелис о Билли Доноване: «Он очень многое для меня значит и является для меня образцом для подражания»
Матас Бузелис о Билли Доноване: «Он очень многое для меня значит и является для меня образцом для подражания»

Матас Бузелис высоко оценил вклад Билли Донована в свое развитие .

Форвард «Чикаго» Матас Бузелис, надеется, что Билли Донован останется главным тренером команды в следующем сезоне.

«Он очень многое для меня значит. Тренер стал для меня образцом для подражания, человеком, на которого я равняюсь как на личность. Он постоянно подталкивает меня к пределу и будет делать это, пока я способен выдерживать такое давление.

Я не могу в достаточной степени отблагодарить такого человека. Он всегда говорит правду. В этой лиге это редкость – иметь рядом человека, который встает на твою сторону и при этом говорит все, что тебе нужно услышать», – отметил 21-летний литовский баскетболист.

Донован работает с «Чикаго» шестой сезон. Ранее сообщалось, что 60-летний специалист может взять паузу в карьере.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Chicago Sun-Times
Хороший парень Матас, и очень нравится как он развивается. Но с Донованом пора прощаться. При нем из молодых игроков раскрылись только Досунму и вот Матас неплохо себя проявляет. и все, а дальше пропасть.
Ответ PredatorMax
Умеете вы тренера обосрать о котором молодой игрок сказал столько важного и хорошего. Нихера тренерская работа не оценивается справедливо.
