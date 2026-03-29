Матас Бузелис о Билли Доноване: «Он очень многое для меня значит и является для меня образцом для подражания»
«Он очень многое для меня значит. Тренер стал для меня образцом для подражания, человеком, на которого я равняюсь как на личность. Он постоянно подталкивает меня к пределу и будет делать это, пока я способен выдерживать такое давление.
Я не могу в достаточной степени отблагодарить такого человека. Он всегда говорит правду. В этой лиге это редкость – иметь рядом человека, который встает на твою сторону и при этом говорит все, что тебе нужно услышать», – отметил 21-летний литовский баскетболист.
Донован работает с «Чикаго» шестой сезон. Ранее сообщалось, что 60-летний специалист может взять паузу в карьере.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Chicago Sun-Times
Хороший парень Матас, и очень нравится как он развивается. Но с Донованом пора прощаться. При нем из молодых игроков раскрылись только Досунму и вот Матас неплохо себя проявляет. и все, а дальше пропасть.
Умеете вы тренера обосрать о котором молодой игрок сказал столько важного и хорошего. Нихера тренерская работа не оценивается справедливо.
