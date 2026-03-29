Джо Джонсон о Джа Морэнте: «В «Майами» он бы заиграл по-настоящему ярко»
Джо Джонсон высказался о возможном будущем Джа Морэнта и его перспективах в случае перехода в «Майами».
«Не буду врать, думаю, в «Хит» он бы заиграл по-настоящему ярко Одна из особенностей Пэта Райли заключается в том, что он обязательно проводит с игроками серьезную личную беседу один на один. Он так делает со всеми.
В ходе этой встречи ты получаешь вещи, которые можно сразу взять и использовать в игре. Все, что остается – применить их на практике. Если он это сделает, уверен, для него снова не будет потолка.
Когда я играл за «Майами», я никогда не ходил в клубы – мы так много работали, что я просто ждал момента, когда смогу прийти домой и лечь спать», – заявил экс-игрок НБА.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем