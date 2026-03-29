Джо Джонсон о Джа Морэнте: В «Майами» он бы заиграл по-настоящему ярко.

Джо Джонсон высказался о возможном будущем Джа Морэнта и его перспективах в случае перехода в «Майами».

«Не буду врать, думаю, в «Хит» он бы заиграл по-настоящему ярко Одна из особенностей Пэта Райли заключается в том, что он обязательно проводит с игроками серьезную личную беседу один на один. Он так делает со всеми.

В ходе этой встречи ты получаешь вещи, которые можно сразу взять и использовать в игре. Все, что остается – применить их на практике. Если он это сделает, уверен, для него снова не будет потолка.

Когда я играл за «Майами », я никогда не ходил в клубы – мы так много работали, что я просто ждал момента, когда смогу прийти домой и лечь спать», – заявил экс-игрок НБА .