Джо Джонсон о Джа Морэнте: «В «Майами» он бы заиграл по-настоящему ярко»

Джо Джонсон высказался о возможном будущем Джа Морэнта и его перспективах в случае перехода в «Майами».

«Не буду врать, думаю, в «Хит» он бы заиграл по-настоящему ярко Одна из особенностей Пэта Райли заключается в том, что он обязательно проводит с игроками серьезную личную беседу один на один. Он так делает со всеми.

В ходе этой встречи ты получаешь вещи, которые можно сразу взять и использовать в игре. Все, что остается – применить их на практике. Если он это сделает, уверен, для него снова не будет потолка.

Когда я играл за «Майами», я никогда не ходил в клубы – мы так много работали, что я просто ждал момента, когда смогу прийти домой и лечь спать», – заявил экс-игрок НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница NBA Courtside в соцсети Х
Джа Морэнт не выйдет на площадку в сезоне-2025/26
25 марта, 04:06
10 худших контрактов НБА
21 марта, 12:10
Ар Джей Барретт первым из драфта‑2019 набрал 8 000 очков за карьеру, обойдя Зайона и Морэнта
10 марта, 20:28
