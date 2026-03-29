0

Василий Карасев: «Мы оказались не готовы к такой агрессии ЦСКА»

МБА-МАИ на домашней площадке уступил ЦСКА со счетом 65:100 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Главный тренер Василий Карасев подвел итоги встречи.

«Сегодня ЦСКА играл агрессивно, можно сказать, жестко, а мы просто оказались к этому не готовы. Я говорил, что в матчах с такими сильными соперниками ты должен показывать свой лучший баскетбол и быть собранным, заряженным ментально все 40 минут. Ни то, ни другое у нас сегодня не получилось.

Для ЦСКА эти игра, после прошлой очной встречи, была важна, они не останавливались до самого конца. Нам же через такие матчи нужно становиться лучше. Впереди финальные матчи регулярного сезона, они важны с точки зрения таблицы. Плюс, в плей-офф точно не будет проще, чем сегодня, а значит, нужно работать над ошибками», – сказал Карасев.

Следующий матч МБА-МАИ проведет 3 апреля в гостях против «Локомотива-Кубань».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoВасилий Карасев
logoЦСКА
logoМБА-МАИ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
