Андреас Пистиолис о победе над МБА-МАИ: «Мы были очень серьезны и показали отличную защиту»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал разгромную победу над МБА-МАИ.

ЦСКА в гостях уверенно обыграл МБА-МАИ со счетом 100:65. Главный тренер армейцев Андреас Пистиолис прокомментировал игру, отметив серьезный настрой команды и качество защиты.

«МБА сделал предыдущую встречу трудной для нас, они заслужили наше полное уважение, они хорошая команда, и сегодня мы с уважением отнеслись к сопернику, были очень серьезны и, как по мне, показали отличную защиту, потому что пропустить 65 при набранных 100 – это большая разница.

Рывок 31-4 во второй четверти получился потому, что мы были серьезны, здорово оборонялись, разрушили игру соперников. За счет обороны убегали в быстрые отрывы. Но, прежде всего, это было результатом нашей мотивации и очень серьезного подхода к игре с очень сильным соперником», – заявил греческий специалист.

Эта победа стала для Андреаса Пистиолиса 90-й на посту главного тренера ЦСКА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети ЦСКА
