Дрэймонд Грин о Карри: «Начинаешь волноваться, когда он хочет вернуться, но этого не происходит»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин прокомментировал ситуацию с восстановлением Стефена Карри и возможным возвращением в текущем сезоне.
«Очевидно, что он хочет играть. Он хочет быть там, на площадке… Но начинаешь немного волноваться, когда понимаешь: он хочет вернуться, но пока этого не происходит.
Тогда ты начинаешь чувствовать, как тикает время… Не в смысле «когда он уже вернется?», а скорее с мыслью: я вижу, что он работает над возвращением, но если не сейчас, то что происходит?
Думаю, ты волнуешься не в духе «он придет и всех спасет», а скорее: «Боже, брат, что вообще происходит?» – сказал Грин.
Керр о дедлайне на возвращение Карри: «Ему нужно время на раскачку, а игр остается все меньше»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The San Francisco Chronicle
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем