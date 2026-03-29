Евгений Богачев: «Хотелось бы, чтобы мы в плей-офф вышли на МБА-МАИ. Уралмаш – более серьезный соперник»

Президент УНИКСа назвал предпочтительного соперника в 1/4 плей-офф Лиги ВТБ.

«Хотелось бы, чтобы мы в плей-офф вышли на МБА-МАИ. Уралмаш – соперник более серьезный и более крепкий. На этой стадии ведь не одна игра, а серия до трех побед. Плюс с МБА-МАИ более простая логистика. Так что это было бы для нас более предпочтительным вариантом.

Сейчас уже наша команда мысленно готовится к плей-офф и «Финалу четырех» нового турнира Winline Basket Cup, куда мы вышли с первого места в группе. О Кубке сейчас уже думаем побольше, чем о регулярном чемпионате», – приводит слова Богачева «Матч ТВ».

УНИКС (28-5) занимает второе место в турнирной таблице Лиги ВТБ, МБА-МАИ (16-19) – шестое, а Уралмаш – седьмое (15-20). Согласно текущим раскладам, казанский клуб в плей-офф должен встретиться с командой из Екатеринбурга.