«Милан» нацелился на Джейлена Хорда из «Маккаби»

«Милан» заинтересовался форвардом «Маккаби» Джейленом Хордом.

По информации инсайдера Алессандро Маджи, «Милан» проявляет интерес к Джейлену Хорду.

26-летний форвард «Маккаби Тель-Авив» в нынешнем сезоне Евролиги в среднем набирает 12 очков и делает 7 подборов за матч, проводя около 25 минут на паркете.

Прошлым летом Хорд подписал с израильским клубом трехлетний контракт, в котором предусмотрены опции досрочного расторжения.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Алессандро Маджи
