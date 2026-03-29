«Милан» нацелился на Джейлена Хорда из «Маккаби»

«Милан» заинтересовался форвардом «Маккаби» Джейленом Хордом.

По информации инсайдера Алессандро Маджи, «Милан » проявляет интерес к Джейлену Хорду .

26-летний форвард «Маккаби Тель-Авив » в нынешнем сезоне Евролиги в среднем набирает 12 очков и делает 7 подборов за матч, проводя около 25 минут на паркете.

Прошлым летом Хорд подписал с израильским клубом трехлетний контракт, в котором предусмотрены опции досрочного расторжения.