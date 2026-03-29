«Милан» нацелился на Джейлена Хорда из «Маккаби»
По информации инсайдера Алессандро Маджи, «Милан» проявляет интерес к Джейлену Хорду.
26-летний форвард «Маккаби Тель-Авив» в нынешнем сезоне Евролиги в среднем набирает 12 очков и делает 7 подборов за матч, проводя около 25 минут на паркете.
Прошлым летом Хорд подписал с израильским клубом трехлетний контракт, в котором предусмотрены опции досрочного расторжения.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Алессандро Маджи
