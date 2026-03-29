  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  Стефон Касл о трипл-дабле в матче с «Бакс»: «Тренер вернул меня на площадку, чтобы взять еще один подбор»
1

Стефон Касл о трипл-дабле в матче с «Бакс»: «Тренер вернул меня на площадку, чтобы взять еще один подбор»

Тренер «Сан-Антонио» помог Стефону Каслу оформить четвертый трипл-дабл в карьере.

Главный тренер «Сан-Антонио» Митч Джонсон помог Стефону Каслу оформить четвертый трипл-дабл в карьере в матче против «Милуоки» (127:95).

«Перед заменой я знал, что мне нужен еще один подбор, так что тренер вернул меня на площадку», – поделился Касл, которому потребовалось всего 24 секунды, чтобы достичь цели.

При этом он отметил, что в этом сезоне делает больший акцент на подборах.

«Если я могу помогать «большим» с подборами, разгонять быстрый отрыв и поддерживать высокий темп, значит, это идет команде в плюс», – сказал 21-летний разыгрывающий.

В текущем сезоне Касл в среднем делает 5,1 подбора за игру – выше показателя дебютного сезона (3,7).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The San Antonio Express-News
logoСан-Антонио
logoМилуоки
logoМитч Джонсон
logoСтефон Касл
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
