Стефон Касл о трипл-дабле в матче с «Бакс»: «Тренер вернул меня на площадку, чтобы взять еще один подбор»
Главный тренер «Сан-Антонио» Митч Джонсон помог Стефону Каслу оформить четвертый трипл-дабл в карьере в матче против «Милуоки» (127:95).
«Перед заменой я знал, что мне нужен еще один подбор, так что тренер вернул меня на площадку», – поделился Касл, которому потребовалось всего 24 секунды, чтобы достичь цели.
При этом он отметил, что в этом сезоне делает больший акцент на подборах.
«Если я могу помогать «большим» с подборами, разгонять быстрый отрыв и поддерживать высокий темп, значит, это идет команде в плюс», – сказал 21-летний разыгрывающий.
В текущем сезоне Касл в среднем делает 5,1 подбора за игру – выше показателя дебютного сезона (3,7).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The San Antonio Express-News
