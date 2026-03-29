Джей Джей Редик о том, что «Лейкерс» получают много штрафных: «Против нас так защищаются, фолят в каждом владении»

Редик высказался по поводу большого количества штрафных у его команды.

Главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик объяснил обилие штрафных у его команды.

«Знаете, люди говорят: «Лейкерс» бросают много штрафных». Против нас защищаются. Они фолят в каждом владении», – отметил Редик.

«Лос-Анджелес» занимает первое место в лиге по количеству исполненных штрафных (1990). За ним идут «Денвер» (1971), «Орландо» (1970) и «Детройт» (1941).