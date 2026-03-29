Джоэл Эмбиид: «Мне все равно, на каком месте мы окажемся. Нужно выигрывать каждый матч»
Эмбиид: Мне все равно, на каком месте мы окажемся. Нам нужно выигрывать каждый матч.
Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид описал свое состояние здоровья и ожидания от окончания регулярного сезона.
«Чувствую себя хорошо. Продолжаю играть в баскетбол, набираю обороты. Я в порядке. Просто нужно продолжать играть и приходить в лучшую форму.
Каждый игрок для нас важен. Нам нужно выигрывать каждый матч. Окажемся ли мы на пятом, шестом, седьмом, восьмом, девятом, десятом месте – неважно. Так и так нужно побеждать. Мне все равно, где мы окажемся», – сказал центровой.
После пропуска 13 матчей из-за травмы Эмбиид провел игры против «Чикаго» и «Шарлотт», набрав в них 35 и 29 очков соответственно.
На данный момент «Филадельфия» занимает 7-е место на Востоке, опережая «Орландо» на 2 победы и уступая «Атланте» одну.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
1 комментарий
Ждём доминации в ПО!
