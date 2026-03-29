Предполагаемый топ-5 пик Калеб Уилсон объявил об участии в драфте НБА

Уилсон будет участвовать в драфте.

Форвард университета Северной Каролины Калеб Уилсон в соцсетях заявил о своем участии в драфте НБА .

По данным источников NBC Sports, многие команды видят форварда в топ-5 драфта. Некоторые клубы могут предпочесть его такому игроку, как Кэмерон Бузер, из-за габаритов, атлетизма и потенциала.

Уроженец Атланты в среднем набирал 19,8 очка и 9,4 подбора за игру при реализации 57,8% бросков с игры и 25,9% из-за дуги. Внимание скаутов привлекла его яркая игра в больших матчах: он набрал 24 очка против Канзаса Даррина Питерсона, и 23 очка против Дьюка Кэмерона Бузера.

Северная Каролина имела результат 19-5 с Уилсоном в составе, но он не играл после 10 февраля, когда получил перелом левой руки. По ходу восстановления от этой травмы он сломал правый большой палец. Такие повреждения не отразились на драфтовом рейтинге форварда, хотя его команда вылетела уже в первом раунде турнира NCAA.