Предполагаемый топ-5 пик Калеб Уилсон объявил об участии в драфте НБА

Уилсон будет участвовать в драфте.

Форвард университета Северной Каролины Калеб Уилсон в соцсетях заявил о своем участии в драфте НБА.

По данным источников NBC Sports, многие команды видят форварда в топ-5 драфта. Некоторые клубы могут предпочесть его такому игроку, как Кэмерон Бузер, из-за габаритов, атлетизма и потенциала.

Уроженец Атланты в среднем набирал 19,8 очка и 9,4 подбора за игру при реализации 57,8% бросков с игры и 25,9% из-за дуги. Внимание скаутов привлекла его яркая игра в больших матчах: он набрал 24 очка против Канзаса Даррина Питерсона, и 23 очка против Дьюка Кэмерона Бузера.

Северная Каролина имела результат 19-5 с Уилсоном в составе, но он не играл после 10 февраля, когда получил перелом левой руки. По ходу восстановления от этой травмы он сломал правый большой палец. Такие повреждения не отразились на драфтовом рейтинге форварда, хотя его команда вылетела уже в первом раунде турнира NCAA.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBC Sports
Неоклис Авдалас, вероятно, отложит выход на драфт НБА еще на год
вчера, 19:15
Карим Лопес заявил об участии в драфте-2026 и может стать первым мексиканцем, выбранным в 1-м раунде
23 марта, 18:52
«Индиана» может выбрать Кэмерона Бузера даже под 1-м номером на драфте-2026 (Джейк Фишер)
20 марта, 17:24
Рекомендуем
Главные новости
Куин Снайдер стал 6-м действующим тренером, достигшим отметки в 500 побед
23 минуты назад
Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ играет с ЦСКА
52 минуты назадLive
Блок-шот Матаса Бузелиса и постер-данк Келли Убре стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:49Видео
Бронни Джеймс после 7 очков в двух матчах НБА: «Мне становится все комфортнее. Бросаю без лишних мыслей»
сегодня, 08:22
Джоэл Эмбиид имеет результат 21-1 против «Шарлотт» за всю карьеру
сегодня, 08:19
Тайриз Халибертон о гонке за MVP: «Если бы у меня был голос, он бы точно достался Шэю»
сегодня, 07:53
Иман Шамперт: «Бэм, не упоминай больше свои 80 очков. Ты набрал их против сливающей команды»
сегодня, 06:41
Дэмиан Лиллард забросил 1000 из 1090 попыток на тренировке
сегодня, 06:30Фото
Лука Дончич о Кейтлин Кларк: «Лично не знаком, но большой ее поклонник»
сегодня, 06:29
Док Риверс винит травмы и отсутствие звездных игроков в невыходе «Бакс» в плей-офф: «У нас была только одна «звезда», у всех остальных их две или три»
сегодня, 06:14
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Оклахома» встретится с «Нью-Йорком», «Денвер» примет «Голден Стэйт» и другие матчи
сегодня, 09:54
Адриатическая лига. «Илирия» встретится с КРКА
сегодня, 09:38
Чемпионат Франции. «Монако» сыграет с «Ле-Маном», «Булазак» примет «Страсбур»
сегодня, 09:28
Чемпионат Италии. «Брешия» встретится с «Реджо-Эмилией», «Венеция» сыграет с «Тренто» и другие матчи
сегодня, 09:21
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» примет «Фенербахче», «Анадолу Эфес» – «Тофаш»
сегодня, 09:10
ACB. «Барселона» сыграет с «Уникахой», «Ховентуд» – против «Гран-Канарии» и другие матчи
сегодня, 09:03
Чемпионат Греции. «Ираклис» примет «Марусси», «Кардицас» встретится с «Паниониосом»
сегодня, 08:54
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Динамо Курск» сыграет с МБА в решающем матче серии
сегодня, 08:46
Комментатор «Шарлотт»: «Эмбиид – настоящий продавец! Он продает штрафные»
сегодня, 08:23Видео
Мозес Муди успешно перенес операцию на разорванном сухожилии
сегодня, 07:38
Рекомендуем