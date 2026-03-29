Куин Снайдер стал 6-м действующим тренером, достигшим отметки в 500 побед
Снайдер одержал 500-ю победу в регулярных сезонах.
Сегодняшняя победа над «Сакраменто» стала для главного тренера «Атланты» Куина Санйдера 500-й в регулярных сезонах НБА.
59-летний специалист стал стал 41-м в истории лиги, достигшим этой отметки, и 6-м среди действующих тренеров.
Из 12 лет карьеры Снайдер провел 8 в «Юте» и 4 в «Атланте», записав на свой счет 896 матчей.
Под его руководством «Хоукс» единожды вышли в плей-офф, проиграв «Бостону» в первом раунде сезона-2022/23 (2-4).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Атланты»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем