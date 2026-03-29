НБА. «Оклахома» встретится с «Нью-Йорком», «Денвер» примет «Голден Стэйт» и другие матчи
29-30 марта в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
Лидирующая на Западе «Оклахома» (58-16) сыграет с топ-3 командой Востока – «Нью-Йорком» (48-26).
«Денвер» (47-28), отстающий от «Лейкерс» на 1 победу в борьбе за 3-е место Западной конференции, встретится с «Голден Стэйт» (36-38), занимающим 10-ю строчку.
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем