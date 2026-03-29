Чемпионат Турции. «Бурсаспор» примет «Фенербахче», «Анадолу Эфес» – «Тофаш»

Сегодня в чемпионате Турции пройдут три матча.

«Бурсаспор» сыграет с «Фенербахче», «Анадолу Эфес» встретится с «Тофашем». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 20-3, Бешикташ – 20-4, Бахчешехир – 18-6, Трабзонспор – 16-8, Тюрк Телеком – 16-8, Анадолу Эфес – 14-9, Эсенлер Эрокспор – 14-10, Галатасарай – 14-10, Тофаш – 10-13, Меркезефенди – 10-14, Мерсин – 9-14, Маниса – 8-16, Петким Спор – 7-17, Бурсаспор – 6-17, Каршияка – 4-19, Бююкчекмедже – 3-21. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.