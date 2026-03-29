ACB. «Барселона» сыграет с «Уникахой», «Ховентуд» – против «Гран-Канарии» и другие матчи
Сегодня в рамках чемпионата Испании пройдут пять матчей.
«Барселона» примет «Уникаху», «Ховентуд» встретится с «Гран-Канарией».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Реал – 22-2, Валенсия – 17-6, Мурсия – 17-7, Баскония – 15-7, Барселона –15-8, Ховентуд – 15-8, Уникаха – 15-8, Тенерифе – 14-9, Бильбао – 14-11, Жирона – 11-13, Бреоган – 10-14, Манреса – 9-15, Форса Льейда – 8-16, Гран-Канария – 7-16, Сарагоса – 7-16, Сан-Пабло Бургос – 6-17, Андорра – 6-17, Гранада – 3-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
