Чемпионат Греции. «Ираклис» примет «Марусси», «Кардицас» встретится с «Паниониосом»

Сегодня в рамках чемпионата Греции пройдут два матча.

«Ираклис» сыграет с «Марусси», «Кардицас» примет «Паниониос». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 20-0, Панатинаикос – 17-4, АЕК – 15-6, ПАОК – 13-7, Арис – 12-7, Перистери – 12-9, Ираклис – 8-12, Миконос – 8-13, Промитеас – 7-14, Колоссос – 7-14, Паниониос – 5-15, Кардицас – 5-15, Марусси – 4-17. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.