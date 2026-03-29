Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ встретится с ЦСКА

Сегодня пройдут три матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

УНИКС, столкнувшийся с кадровыми проблемами, попытается в четвертый раз за сезон обыграть «Локомотив-Кубань».

Набравший форму МБА-МАИ примет лидера турнира ЦСКА. В прошлом матче команд подопечные Василия Карасева остановились в шаге от победы над армейцами.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд : ЦСКА – 30-3, УНИКС – 28-5, Зенит – 24-10, Локомотив-Кубань – 23-11, Бетсити Парма – 19-17, МБА-МАИ – 16-18, Уралмаш – 15-20, Енисей – 14-20, Пари Нижний Новгород – 9-23, Автодор – 6-28, Самара – 2-31.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.