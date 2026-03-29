Бронни Джеймс после 7 очков в двух матчах НБА: «Мне становится все комфортнее. Бросаю без лишних мыслей»

Бронни Джеймс прокомментировал прогресс в своей игре.

Защитник «Лейкерс » Бронни Джеймс на этой неделе набрал суммарно 7 очков в матчах против «Нетс» и «Пэйсерс», отыграв в общей сложности 17 минут.

«Чем больше совершаю попыток, тем комфортнее себя чувствую, бросая мяч из-за линии, которая есть в НБА .

Мне становится все комфортнее бросать, делаю это без лишних мыслей. Ничего сложного, просто нужно тренироваться, продолжать работать над своей игрой», – поделился 21-летний сын Леброна Джеймса.

Сегодня в матче Лиги развития Бронни набрал 26 очков, забросив 6 трехочковых (рекорд карьеры).