0

Джоэл Эмбиид имеет результат 21-1 против «Шарлотт» за всю карьеру

Эмбиид почти никогда не проигрывает «Хорнетс».

Сегодня центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид сыграл свой 22-й матч против «Шарлотт». «Сиксерс» победили 118:114, а центровой отметился 29 очками и 6 подборами.

За 10 лет карьеры Эмбиид победил «Хорнетс» 21 раз, уступив лишь однажды.

Его средние показатели в этих играх составляют 30 очков, 11 подборов и 3,8 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog
logoДжоэл Эмбиид
logoФиладельфия
logoНБА
logoШарлотт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
