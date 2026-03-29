Джоэл Эмбиид имеет результат 21-1 против «Шарлотт» за всю карьеру
Эмбиид почти никогда не проигрывает «Хорнетс».
Сегодня центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид сыграл свой 22-й матч против «Шарлотт». «Сиксерс» победили 118:114, а центровой отметился 29 очками и 6 подборами.
За 10 лет карьеры Эмбиид победил «Хорнетс» 21 раз, уступив лишь однажды.
Его средние показатели в этих играх составляют 30 очков, 11 подборов и 3,8 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog
