Комментатор «Шарлотт»: Эмбиид – настоящий продавец! Он продает штрафные.

Комментатор «Шарлотт » Эрик Коллинз охарактеризовал центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида во время прямой трансляции.

«О, Эмбиид… Этот парень настоящий… продавец! Он продает штрафные», – сказал Коллинз.

Эмбиид закончил матч с 29 очками, реализовав 10 из 13 штрафных. «Сиксерс» справились с «Хорнетс» – 118:114.