Тайриз Халибертон о гонке за MVP: «Если бы у меня был голос, он бы точно достался Шэю»
Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон озвучил свои предпочтения в гонке за MVP текущего сезона.
«Если бы у меня был голос, он бы точно достался Шэю, чтобы он получил награду второй раз подряд. Я считаю, что Вемби творит в «Сан-Антонио» невероятные вещи. Но я бы проголосовал за Шэя. Я вижу кампанию в его поддержку, и у нее есть веские причины, но я точно отдал бы голос за ШГА», – сказал защитник.
Сам Халибертон пропускает текущий сезон из-за разрыва ахилла, полученного в седьмой игре финала НБА против «Оклахомы», ведомой Шэем Гилджес-Александером.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
Тайриз Халибертон о гонке за MVP: "Если бы у меня был голос, я бы песни пел на эстраде, а не играл в НБА".
