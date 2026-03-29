Тайриз Халибертон о гонке за MVP: «Если бы у меня был голос, он бы точно достался Шэю»

Халибертон о гонке за MVP: Если бы у меня был голос, он бы точно достался Шэю.

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон озвучил свои предпочтения в гонке за MVP текущего сезона.

«Если бы у меня был голос, он бы точно достался Шэю, чтобы он получил награду второй раз подряд. Я считаю, что Вемби творит в «Сан-Антонио» невероятные вещи. Но я бы проголосовал за Шэя. Я вижу кампанию в его поддержку, и у нее есть веские причины, но я точно отдал бы голос за ШГА», – сказал защитник.

Сам Халибертон пропускает текущий сезон из-за разрыва ахилла, полученного в седьмой игре финала НБА против «Оклахомы», ведомой Шэем Гилджес-Александером .