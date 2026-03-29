11

Тайриз Халибертон о гонке за MVP: «Если бы у меня был голос, он бы точно достался Шэю»

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон озвучил свои предпочтения в гонке за MVP текущего сезона.

«Если бы у меня был голос, он бы точно достался Шэю, чтобы он получил награду второй раз подряд. Я считаю, что Вемби творит в «Сан-Антонио» невероятные вещи. Но я бы проголосовал за Шэя. Я вижу кампанию в его поддержку, и у нее есть веские причины, но я точно отдал бы голос за ШГА», – сказал защитник.

Сам Халибертон пропускает текущий сезон из-за разрыва ахилла, полученного в седьмой игре финала НБА против «Оклахомы», ведомой Шэем Гилджес-Александером.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
logoШэй Гилджес-Александер
logoОклахома-Сити
logoИндиана
logoТайриз Халибертон
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тайриз Халибертон о гонке за MVP: "Если бы у меня был голос, я бы песни пел на эстраде, а не играл в НБА".
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дончич перестал скрывать расставание с невестой – и заиграл еще ярче. Как так?
сегодня, 07:15
Тренер НБА: «Виктор Вембаньяма может лишить «Тандер» их главного оружия»
27 марта, 14:38
«Гонка за MVP». Виктор Вембаньяма поднялся на 1-ю строчку, Никола Йокич вернулся в Топ-3
27 марта, 13:22
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ встретится с ЦСКА
31 минуту назад
Бронни Джеймс после 7 очков в двух матчах НБА: «Мне становится все комфортнее. Бросаю без лишних мыслей»
46 минут назад
Джоэл Эмбиид имеет результат 21-1 против «Шарлотт» за всю карьеру
49 минут назад
Иман Шамперт: «Бэм, не упоминай больше свои 80 очков. Ты набрал их против сливающей команды»
сегодня, 06:41
Дэмиан Лиллард забросил 1000 из 1090 попыток на тренировке
сегодня, 06:30Фото
Лука Дончич о Кейтлин Кларк: «Лично не знаком, но большой ее поклонник»
сегодня, 06:29
Док Риверс винит травмы и отсутствие звездных игроков в невыходе «Бакс» в плей-офф: «У нас была только одна «звезда», у всех остальных их две или три»
сегодня, 06:14
НБА. 26 очков и 13 подборов Пола Джорджа помогли «Филадельфии» справиться с «Шарлотт», Стефон Касл оформил трипл-дабл (22+10+10) в победной игре с «Милуоки», «Детройт» разгромил «Миннесоту» и другие результаты
сегодня, 06:13
Леброн Джеймс о 26 очках Бронни в матче G-лиги: «Сходит с ума!»
сегодня, 06:10
Вембаньяма станет самым молодым MVP НБА в истории, если получит награду в этом сезоне
сегодня, 05:59
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Барселона» сыграет с «Уникахой», «Ховентуд» – против «Гран-Канарии» и другие матчи
5 минут назад
Чемпионат Греции. «Ираклис» примет «Марусси», «Кардицас» встретится с «Паниониосом»
14 минут назад
Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Динамо Курск» сыграет с МБА в решающем матче серии
22 минуты назад
Комментатор «Шарлотт»: «Эмбиид – настоящий продавец! Он продает штрафные»
45 минут назадВидео
Мозес Муди успешно перенес операцию на разорванном сухожилии
сегодня, 07:38
Трехочковый Пола Джорджа и блок-шот Джоэла Эмбиида принесли «Филадельфии» победу над «Шарлотт»
сегодня, 07:11Видео
Мело Тримбл о возвращении ЦСКА в Евролигу: «У меня три года контракта – надеюсь, за это время мы вернемся, одержим победу и станем легендами»
сегодня, 06:51
ACB. «Жирона» уступила «Реалу», «Мурсия» уверенно обыграла «Бильбао» и другие результаты
вчера, 22:09
Чемпионат Франции. «Шоле» победил «Виллербан», «Лимож» проиграл «Нанси»
вчера, 21:35
Адриатическая лига. «Игокеа» крупно уступила «Будучности», «Цедевита Олимпия» проиграла «Клужу»
вчера, 20:54
Рекомендуем