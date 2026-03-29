Мозес Муди успешно перенес операцию на разорванном сухожилии

«Голден Стэйт » объявил, что защитник Мозес Муди , который 23 марта получил разрыв сухожилия надколенника левого колена, успешно перенес операцию по восстановлению.

Муди пропустит остаток сезона и немедленно приступит к реабилитации. Ожидается, что он полностью восстановится, а информация о его прогрессе будет предоставлена во время тренировочного сбора команды в следующем сезоне.

23-летний защитник принял участие в 60 играх (49 в старте) текущего сезона, установив личные рекорды по очкам (12,1), подборам (3,3), передачам (1,6) и перехватам (1). При этом Муди реализовал лучшие в карьере 40,1% трехочковых, став 14-м игроком в истории клуба, который оформил не менее 150 дальних попаданий за один сезон (151).