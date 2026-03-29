Мозес Муди успешно перенес операцию на разорванном сухожилии
Муди прошел через хирургическую операцию.
«Голден Стэйт» объявил, что защитник Мозес Муди, который 23 марта получил разрыв сухожилия надколенника левого колена, успешно перенес операцию по восстановлению.
Муди пропустит остаток сезона и немедленно приступит к реабилитации. Ожидается, что он полностью восстановится, а информация о его прогрессе будет предоставлена во время тренировочного сбора команды в следующем сезоне.
23-летний защитник принял участие в 60 играх (49 в старте) текущего сезона, установив личные рекорды по очкам (12,1), подборам (3,3), передачам (1,6) и перехватам (1). При этом Муди реализовал лучшие в карьере 40,1% трехочковых, став 14-м игроком в истории клуба, который оформил не менее 150 дальних попаданий за один сезон (151).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Голден Стэйт»
