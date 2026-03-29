Трехочковый Пола Джорджа и блок-шот Джоэла Эмбиида принесли «Филадельфии» победу над «Шарлотт»
Действия звездных игроков «Филадельфии» Пола Джорджа и Джоэла Эмбиида стали ключевыми в концовке игры с «Шарлотт».
Джордж забросил трехочковый, выведший «Сиксерс» вперед на «+2». Эмбиид, в свою очередь, заблокировал дальний бросок форварда «Хорнетс» Брэндона Миллера.
По итогам встречи на счету Джорджа 26 очков (9 из 19 с игры) и 13 подборов. Эмбиид стал самым результативным игроком матча с 29 очками (8 из 19 с игры).
«Сиксерс» обыграли «Хорнетс» (118:114) и увеличили свой отрыв от них в борьбе за 7-е место Восточной конференции до 2 побед.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем