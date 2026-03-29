Мело Тримбл о возвращении ЦСКА в Евролигу: «У меня три года контракта – надеюсь, за это время мы вернемся, одержим победу и станем легендами»

Защитник ЦСКА Мело Тримбл сохраняет надежду на возвращение клуба в Евролигу.

«Я надеюсь, что мы вернемся. И все в моей команде тоже. У меня три года контракта – надеюсь, за это время мы вернемся, одержим победу и станем легендами», – сказал Тримбл.

Российские клубы отстранены от участия в Евролиге с весны 2022 года.

ЦСКА является 4-кратным победителем главного европейского турнира, в последний раз армейцы завоевали титул в 2019 году.