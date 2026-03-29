Иман Шамперт: «Бэм, не упоминай больше свои 80 очков. Ты набрал их против сливающей команды»

Иман Шамперт произнес обидные слова в адрес Адебайо.

Экс-игрок НБА Иман Шамперт считает рекордные 83 очка центрового «Хит» Бэма Адебайо случайным результатом.

Адебайо после недавнего матча с «Лейкерс» хвалил Луку Дончича, который набрал 60 очков: «Он попадал сложные мячи. Я знаю, каково это, был в этом режиме. Вы же видите, набрать 80 не очень просто».

Шамперт считает, что Адебайо не заслужил право произносить подобные слова.

«Бэм, не упоминай больше свои 80 очков. Не вспоминай об этом. Ты набрал их в ничего не значащем матче против сливающей команды. Бэм, просто забудь. Ничего не говори. Позволь нам говорить об этом», – заявил Шамперт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
примечание:
Торонто, в матче против которого Коби Брайант набрал 81 очка, сезон закончили 27-55.
можешь себе в одно место засунуть свое примечание
Именно. 26-я команда того чемпа.
Учёным нужно изучить возможность получения энергии от полыхания жоп из-за рекорда Бэма (да да, второго после Уилта). Возможно, это принципиально новый тип возобновляемой энергетики. Главное не дать никому перекрыть его и периодически поднимать тему.
Чемберлен забил свои 100 очков, играя весь мачт без отдыха 48 минут, против Нью-Йорк Никс, которые в том году были худшей командой на Востоке, и вторая с конца во всей лиге.
А разве большинство таких событий не были против сливающих команд? Надо думать прежде чем что-то пукать
было бы странно хоть 60 хоть 80 хоть 100 набрать не против сливающих хламарей а допустим полуфиналистов конференции по сезону. вся троица это делала без особого сопротивления в полуоллстар режиме.
Материалы по теме
Бэм Адебайо: «Поиграть за команду Вегаса было бы круто»
26 марта, 10:31
Айзейя Томас: «Признаю и 70 очков Девина Букера против нас, и 83 очка Бэма Адебайо»
25 марта, 11:59
Тим Макмэн: «60 очков Дончича впечатлили меня больше, чем 83 очка Адебайо»
25 марта, 06:55
«Я не хочу играть в чертовом плей-ин». Адебайо рассказал о перепалке со Споэльстрой
24 марта, 10:08
