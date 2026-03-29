Иман Шамперт: «Бэм, не упоминай больше свои 80 очков. Ты набрал их против сливающей команды»

Экс-игрок НБА Иман Шамперт считает рекордные 83 очка центрового «Хит» Бэма Адебайо случайным результатом.

Адебайо после недавнего матча с «Лейкерс» хвалил Луку Дончича, который набрал 60 очков: «Он попадал сложные мячи. Я знаю, каково это, был в этом режиме. Вы же видите, набрать 80 не очень просто».

Шамперт считает, что Адебайо не заслужил право произносить подобные слова.

«Бэм, не упоминай больше свои 80 очков. Не вспоминай об этом. Ты набрал их в ничего не значащем матче против сливающей команды. Бэм, просто забудь. Ничего не говори. Позволь нам говорить об этом», – заявил Шамперт.