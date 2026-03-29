0

Лука Дончич о Кейтлин Кларк: «Лично не знаком, но большой ее поклонник»

Лука Дончич поделился мнением о Кейтлин Кларк.

Защитник «Лейкерс» Лука Дончич после матча в Индианаполисе ответил на вопрос о звезде женской НБА Кейтлин Кларк из «Индианы».

Кларк посетила игру и даже попробовала себя в качестве фотографа.

«Лично с ней не знаком, но большой ее поклонник.

Я смотрю много игр с участием Кларк. Баскетбол в ее исполнении очень хорош, поэтому я обязательно должен сходить на ее матч вживую», – сказал словенец.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
logoЛейкерс
Индиана жен
logoЛука Дончич
logoженская НБА
logoНБА
logoКейтлин Кларк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА подтвердила дисквалификацию Дончича за 16-й технический. Словенец пропустит матч с «Уизардс»
сегодня, 04:11
Рейтинг силы НБА: «Лейкерс» и «Бостон» снова в элите
вчера, 21:40
Дирк Новицки: «Степбэк Луки Дончича сейчас работает, в таком виде он неудержим»
вчера, 20:13
Остин Ривз: «Безумие, что Лука Дончич падает в рейтинге MVP, может быть, ему надо набирать 60»
вчера, 17:30
Рекомендуем
Главные новости
Док Риверс винит травмы и отсутствие звездных игроков в невыходе «Бакс» в плей-офф: «У нас была только одна «звезда», у всех остальных их две или три»
15 минут назад
Леброн Джеймс о 26 очках Бронни в матче G-лиги: «Сходит с ума!»
19 минут назад
Вембаньяма станет самым молодым MVP НБА в истории, если получит награду в этом сезоне
30 минут назад
Бронни Джеймс набрал 26 очков, забросив 6 трехочковых (рекорд карьеры). «Саут-Бэй Лейкерс» идут 14-0, когда защитник играет за них
39 минут назадВидео
Джеймс Харден откажется от опции и подпишет 2-летний контракт с «Кливлендом» (Cavaliers Nation)
42 минуты назад
«Голден Стэйт» может попытаться заполучить Кавая Ленарда в межсезонье
52 минуты назад
Джейсон Кидд о награде «Лучшего новичка» для Купера Флэгга: «Это большой приоритет для нас»
сегодня, 05:22
НБА. 26 очков и 13 подборов Пола Джорджа помогли «Филадельфии» справиться с «Шарлотт», Стефон Касл оформил трипл-дабл (22+10+10) в победной игре с «Милуоки», «Детройт» разгромил «Миннесоту» и другие результаты
сегодня, 05:13
Тайриз Макси издевательски протянул руку Майлзу Бриджесу после постер-данка
сегодня, 05:08Видео
Порзингис «очарован» «Голден Стэйт» и хочет продлить контракт с клубом
сегодня, 04:59
Ко всем новостям
Последние новости
Виктор Вембаньяма о мнении, что в современной НБА не играют в защите: «Это просто неправда»
сегодня, 05:23
ACB. «Жирона» уступила «Реалу», «Мурсия» уверенно обыграла «Бильбао» и другие результаты
вчера, 22:09
Чемпионат Франции. «Шоле» победил «Виллербан», «Лимож» проиграл «Нанси»
вчера, 21:35
Адриатическая лига. «Игокеа» крупно уступила «Будучности», «Цедевита Олимпия» проиграла «Клужу»
вчера, 20:54
Чемпионат Греции. АЕК уступил «Перистери», ПАОК разгромил «Промитеас»
вчера, 20:51
Чемпионат Италии. «Варезе» победил «Дертону»
вчера, 20:50
Неоклис Авдалас, вероятно, отложит выход на драфт НБА еще на год
вчера, 19:15
«С частных самолетов на общественные авиалинии». Марк Кьюбан сделал репост издевательского фото Нико Харрисона
вчера, 17:40Фото
Форвард «Динамо-Владивосток» Айзейя Кроули стал MVP Суперлиги
вчера, 17:09
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Галатасараю», «Меркезефенди» победил «Петким Спор»
вчера, 16:36
Рекомендуем