Лука Дончич о Кейтлин Кларк: «Лично не знаком, но большой ее поклонник»

Лука Дончич поделился мнением о Кейтлин Кларк.

Защитник «Лейкерс » Лука Дончич после матча в Индианаполисе ответил на вопрос о звезде женской НБА Кейтлин Кларк из «Индианы ».

Кларк посетила игру и даже попробовала себя в качестве фотографа.

«Лично с ней не знаком, но большой ее поклонник.

Я смотрю много игр с участием Кларк. Баскетбол в ее исполнении очень хорош, поэтому я обязательно должен сходить на ее матч вживую», – сказал словенец.