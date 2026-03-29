Лука Дончич о Кейтлин Кларк: «Лично не знаком, но большой ее поклонник»
Лука Дончич поделился мнением о Кейтлин Кларк.
Защитник «Лейкерс» Лука Дончич после матча в Индианаполисе ответил на вопрос о звезде женской НБА Кейтлин Кларк из «Индианы».
Кларк посетила игру и даже попробовала себя в качестве фотографа.
«Лично с ней не знаком, но большой ее поклонник.
Я смотрю много игр с участием Кларк. Баскетбол в ее исполнении очень хорош, поэтому я обязательно должен сходить на ее матч вживую», – сказал словенец.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
