Дэмиан Лиллард забросил 1000 из 1090 попыток на тренировке

Лиллард поделилися бросковой статистикой.

Защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард в своих соцсетях поделился статистикой бросков на тренировке, где он реализовал 1000 из 1090 попыток.

35-летний баскетболист пропускает сезон из разрыва ахилла, однако это не помешало ему стать победителем конкурса трехочковых на Матче всех звезд 2026 года.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
Если бы я 1000 раз разогнул и согнул руку в локте - я бы умер.
Поздравьте меня я сегодня 10 дней как не пью. Но это не подряд). Там наверное тоже не сразу)
Нет слов одни ***********
... С парковки, в домашнем спортзале.
Материалы по теме
Док Риверс винит травмы и отсутствие звездных игроков в невыходе «Бакс» в плей-офф: «У нас была только одна «звезда», у всех остальных их две или три»
сегодня, 06:14
Патрик Беверли: «Дэмиан Лиллард не заслужил места в Зале славы»
25 марта, 15:41
«Вот это круть». Лиллард и Карри обсудили участие в конкурсе снайперов НБА в 2027 году
17 февраля, 05:50Фото
Иман Шамперт: «Бэм, не упоминай больше свои 80 очков. Ты набрал их против сливающей команды»
47 минут назад
Лука Дончич о Кейтлин Кларк: «Лично не знаком, но большой ее поклонник»
59 минут назад
Док Риверс винит травмы и отсутствие звездных игроков в невыходе «Бакс» в плей-офф: «У нас была только одна «звезда», у всех остальных их две или три»
сегодня, 06:14
НБА. 26 очков и 13 подборов Пола Джорджа помогли «Филадельфии» справиться с «Шарлотт», Стефон Касл оформил трипл-дабл (22+10+10) в победной игре с «Милуоки», «Детройт» разгромил «Миннесоту» и другие результаты
сегодня, 06:13
Леброн Джеймс о 26 очках Бронни в матче G-лиги: «Сходит с ума!»
сегодня, 06:10
Вембаньяма станет самым молодым MVP НБА в истории, если получит награду в этом сезоне
сегодня, 05:59
Бронни Джеймс набрал 26 очков, забросив 6 трехочковых (рекорд карьеры). «Саут-Бэй Лейкерс» идут 14-0, когда защитник играет за них
сегодня, 05:50Видео
Джеймс Харден откажется от опции и подпишет 2-летний контракт с «Кливлендом» (Cavaliers Nation)
сегодня, 05:47
«Голден Стэйт» может попытаться заполучить Кавая Ленарда в межсезонье
сегодня, 05:37
Виктор Вембаньяма о мнении, что в современной НБА не играют в защите: «Это просто неправда»
сегодня, 05:23
Трехочковый Пола Джорджа и блок-шот Джоэла Эмбиида принесли «Филадельфии» победу над «Шарлотт»
17 минут назадВидео
Мело Тримбл о возвращении ЦСКА в Евролигу: «У меня три года контракта – надеюсь, за это время мы вернемся, одержим победу и станем легендами»
37 минут назад
ACB. «Жирона» уступила «Реалу», «Мурсия» уверенно обыграла «Бильбао» и другие результаты
вчера, 22:09
Чемпионат Франции. «Шоле» победил «Виллербан», «Лимож» проиграл «Нанси»
вчера, 21:35
Адриатическая лига. «Игокеа» крупно уступила «Будучности», «Цедевита Олимпия» проиграла «Клужу»
вчера, 20:54
Чемпионат Греции. АЕК уступил «Перистери», ПАОК разгромил «Промитеас»
вчера, 20:51
Чемпионат Италии. «Варезе» победил «Дертону»
вчера, 20:50
Неоклис Авдалас, вероятно, отложит выход на драфт НБА еще на год
вчера, 19:15
«С частных самолетов на общественные авиалинии». Марк Кьюбан сделал репост издевательского фото Нико Харрисона
вчера, 17:40Фото
Форвард «Динамо-Владивосток» Айзейя Кроули стал MVP Суперлиги
вчера, 17:09
