Дэмиан Лиллард забросил 1000 из 1090 попыток на тренировке
Лиллард поделилися бросковой статистикой.
Защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард в своих соцсетях поделился статистикой бросков на тренировке, где он реализовал 1000 из 1090 попыток.
35-летний баскетболист пропускает сезон из разрыва ахилла, однако это не помешало ему стать победителем конкурса трехочковых на Матче всех звезд 2026 года.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если бы я 1000 раз разогнул и согнул руку в локте - я бы умер.
Поздравьте меня я сегодня 10 дней как не пью. Но это не подряд). Там наверное тоже не сразу)
Нет слов одни ***********
... С парковки, в домашнем спортзале.
