Дэмиан Лиллард забросил 1000 из 1090 попыток на тренировке

Лиллард поделилися бросковой статистикой.

Защитник «Портленда » Дэмиан Лиллард в своих соцсетях поделился статистикой бросков на тренировке, где он реализовал 1000 из 1090 попыток.

35-летний баскетболист пропускает сезон из разрыва ахилла, однако это не помешало ему стать победителем конкурса трехочковых на Матче всех звезд 2026 года.