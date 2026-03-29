Леброн Джеймс о 26 очках Бронни в матче G-лиги: «Сходит с ума!»
Леброн отреагировал на перформанс сына в Лиге развития: «Вау».
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс порадовался за сына Бронни Джеймса, который сыграл за фарм-команду калифорнийцев в Лиге развития.
В матче против фарма «Майами» Джеймс-младший набрал 26 очков, реализовав 9 из 12 бросков с игры, 6 из 8 трехочковых (рекорд карьеры) и 1 из 2 штрафных. Также в его активе 7 подборов и 5 передач.
«Сейчас Бронни просто сходит с ума!!! Вау!» – написал 41-летний баскетболист в соцсетях.
В пятницу в матче с «Бруклином» Леброн и Бронни Джеймсы оформили первую результативную передачу отца на сына в истории НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Леброна Джеймса
