Док Риверс винит травмы и отсутствие звездных игроков в невыходе «Бакс» в плей-офф: «У нас была только одна «звезда», у всех остальных их две или три»

Риверс назвал причины, почему «Милуоки» не попал в плей-офф.

Проиграв «Сан-Антонио», «Милуоки » лишился шансов подняться выше 11-го места в Восточной конференции и поучаствовать в плей-офф.

После матча главный тренер «Бакс» Док Риверс оценил результат команды.

«Это разочаровывает, очевидно. С тех пор, как я здесь, у меня не было периода, когда команда была бы здорова, и это касается ключевых игроков. Это Яннис. Это Дэйм. Надеешься, что сможешь играть, несмотря на это, но у нас просто нет такой возможности.

В этом году у нас была только одна «звезда». У всех остальных команд их две или три. Нам нужно было, чтобы все были здоровы. У нас была короткая скамейка. Все эти разговоры и шумиха, вероятно, тоже не помогли», – заявил 64-летний специалист.