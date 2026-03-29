  • Док Риверс винит травмы и отсутствие звездных игроков в невыходе «Бакс» в плей-офф: «У нас была только одна «звезда», у всех остальных их две или три»
Dok Rivers vinit travmy i otsutstvie zvezdnykh igrokov v nevykhode «Baks» v pley-off: «U nas byla tol'ko odna «zvezda», u vsekh ostal'nykh ikh dve ili tri»

Риверс назвал причины, почему «Милуоки» не попал в плей-офф.

Проиграв «Сан-Антонио», «Милуоки» лишился шансов подняться выше 11-го места в Восточной конференции и поучаствовать в плей-офф.

После матча главный тренер «Бакс» Док Риверс оценил результат команды.

«Это разочаровывает, очевидно. С тех пор, как я здесь, у меня не было периода, когда команда была бы здорова, и это касается ключевых игроков. Это Яннис. Это Дэйм. Надеешься, что сможешь играть, несмотря на это, но у нас просто нет такой возможности.

В этом году у нас была только одна «звезда». У всех остальных команд их две или три. Нам нужно было, чтобы все были здоровы. У нас была короткая скамейка. Все эти разговоры и шумиха, вероятно, тоже не помогли», – заявил 64-летний специалист.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Эрика Нема в соцсети X
До сих пор смеюсь с их мува с Лиллардом и Тернером

про второго еще Рахон написал в одном тексте правильную вещь " Разбуди меня, и спроси что там у Тернера, я отвечу " набирает 12+5" (не дословно конечно)
А еще, у них нет тренера.
Ему пора книгу выпускать с отмазками на все случаи жизни
Гленн Антонович дайте мяч поиграть на уроке)
А как же тренер - звезда?)))
Материалы по теме
Стефон Касл (22+10+10) оформил 4-й трипл-дабл в карьере
сегодня, 04:48Видео
«Бакс» потеряли шансы на плей-офф после разгрома от «Сперс» («-32»). У клуба прервалась серия из 9 попаданий подряд
сегодня, 04:18
Юдонис Хаслем о конфликте в «Бакс»: «Чем Яннис Адетокумбо занимается? Это совершенно бессмысленно!»
вчера, 18:59
Рекомендуем
Главные новости
Иман Шамперт: «Бэм, не упоминай больше свои 80 очков. Ты набрал их против сливающей команды»
47 минут назад
Дэмиан Лиллард забросил 1000 из 1090 попыток на тренировке
58 минут назадФото
Лука Дончич о Кейтлин Кларк: «Лично не знаком, но большой ее поклонник»
59 минут назад
НБА. 26 очков и 13 подборов Пола Джорджа помогли «Филадельфии» справиться с «Шарлотт», Стефон Касл оформил трипл-дабл (22+10+10) в победной игре с «Милуоки», «Детройт» разгромил «Миннесоту» и другие результаты
сегодня, 06:13
Леброн Джеймс о 26 очках Бронни в матче G-лиги: «Сходит с ума!»
сегодня, 06:10
Вембаньяма станет самым молодым MVP НБА в истории, если получит награду в этом сезоне
сегодня, 05:59
Бронни Джеймс набрал 26 очков, забросив 6 трехочковых (рекорд карьеры). «Саут-Бэй Лейкерс» идут 14-0, когда защитник играет за них
сегодня, 05:50Видео
Джеймс Харден откажется от опции и подпишет 2-летний контракт с «Кливлендом» (Cavaliers Nation)
сегодня, 05:47
«Голден Стэйт» может попытаться заполучить Кавая Ленарда в межсезонье
сегодня, 05:37
Виктор Вембаньяма о мнении, что в современной НБА не играют в защите: «Это просто неправда»
сегодня, 05:23
Ко всем новостям
Последние новости
Трехочковый Пола Джорджа и блок-шот Джоэла Эмбиида принесли «Филадельфии» победу над «Шарлотт»
17 минут назадВидео
Мело Тримбл о возвращении ЦСКА в Евролигу: «У меня три года контракта – надеюсь, за это время мы вернемся, одержим победу и станем легендами»
37 минут назад
ACB. «Жирона» уступила «Реалу», «Мурсия» уверенно обыграла «Бильбао» и другие результаты
вчера, 22:09
Чемпионат Франции. «Шоле» победил «Виллербан», «Лимож» проиграл «Нанси»
вчера, 21:35
Адриатическая лига. «Игокеа» крупно уступила «Будучности», «Цедевита Олимпия» проиграла «Клужу»
вчера, 20:54
Чемпионат Греции. АЕК уступил «Перистери», ПАОК разгромил «Промитеас»
вчера, 20:51
Чемпионат Италии. «Варезе» победил «Дертону»
вчера, 20:50
Неоклис Авдалас, вероятно, отложит выход на драфт НБА еще на год
вчера, 19:15
«С частных самолетов на общественные авиалинии». Марк Кьюбан сделал репост издевательского фото Нико Харрисона
вчера, 17:40Фото
Форвард «Динамо-Владивосток» Айзейя Кроули стал MVP Суперлиги
вчера, 17:09
Рекомендуем