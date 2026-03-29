Док Риверс винит травмы и отсутствие звездных игроков в невыходе «Бакс» в плей-офф: «У нас была только одна «звезда», у всех остальных их две или три»
Риверс назвал причины, почему «Милуоки» не попал в плей-офф.
Проиграв «Сан-Антонио», «Милуоки» лишился шансов подняться выше 11-го места в Восточной конференции и поучаствовать в плей-офф.
После матча главный тренер «Бакс» Док Риверс оценил результат команды.
«Это разочаровывает, очевидно. С тех пор, как я здесь, у меня не было периода, когда команда была бы здорова, и это касается ключевых игроков. Это Яннис. Это Дэйм. Надеешься, что сможешь играть, несмотря на это, но у нас просто нет такой возможности.
В этом году у нас была только одна «звезда». У всех остальных команд их две или три. Нам нужно было, чтобы все были здоровы. У нас была короткая скамейка. Все эти разговоры и шумиха, вероятно, тоже не помогли», – заявил 64-летний специалист.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
про второго еще Рахон написал в одном тексте правильную вещь " Разбуди меня, и спроси что там у Тернера, я отвечу " набирает 12+5" (не дословно конечно)