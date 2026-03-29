Вембаньяма станет самым молодым MVP НБА в истории, если получит награду в этом сезоне

Вембаньяма может стать самым молодым MVP в истории НБА.

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма претендует на обновление рекорда Деррика Роуза .

Французский баскетболист является одним из фаворитов в борьбе за награду «Самому ценному игроку» сезона-25/26, на данный момент он возглавляет гонку на официальном сайте лиги. В случае успеха Вембаньяма станет самым молодым обладателем приза в истории НБА .

На последний день регулярного чемпионата в 2011 году Роузу было 22 года и 191 день.

Виктор родился 4 января 2004 года, а регулярный чемпионат заканчивается 12 апреля. Вембаньяме будет 22 года, 3 месяца и 8 дней, когда завершится текущая регулярка (на 92 дня меньше по сравнению с Роузом).