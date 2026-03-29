Джеймс Харден откажется от опции и подпишет 2-летний контракт с «Кливлендом» (Cavaliers Nation)

Харден планирует задержаться в «Кливленде».

Звездный защитник «Кливленда» Джеймс Харден намерен отказаться от опции игрока в межсезонье-2026, чтобы стать свободным агентом и заключить новое соглашение с клубом.

Об этом пишет Cavaliers Nation со ссылкой на источники.

36-летний баскетболист, как ожидается, подпишет контракт на 2 сезона и 75 миллионов долларов с опцией игрока на второй год.

Харден стал игроком «Кавальерс» перед дедлайном. В 20 матчах за команду ветеран набирает 20,8 очка, 5,4 подбора и 8,1 передачи за игру.