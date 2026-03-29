Бронни Джеймс набрал 26 очков, забросив 6 трехочковых (рекорд карьеры). «Саут-Бэй Лейкерс» идут 14-0, когда защитник играет за них

Джеймс-младший провел результативный матч в G-лиге.

Защитник «Лейкерс» Бронни Джеймс сыграл за фарм-клуб команды в G-лиге и обновил личный рекорд результативности за сезон.

В матче против фарм-клуба «Майами» Джеймс-младший набрал 26 очков, реализовав 9 из 12 бросков с игры, 6 из 8 трехочковых (рекорд карьеры) и 1 из 2 штрафных. Также в его активе 7 подборов и 5 передач.

«Саут-Бэй Лейкерс» обыграли «Су-Фолс Скайфорс» – 140:132. Команда лидирует в Западной конференции (26-10) и имеет результат 14-0, когда за нее выступает Джеймс-младший.