«Голден Стэйт» может попытаться заполучить Кавая Ленарда в межсезонье
В НБА появился новый претендент на Кавая Ленарда.
«Голден Стэйт» может «активно побороться» за форварда «Клипперс» Кавая Ленарда в межсезонье-2026. Об этом пишет обозреватель The San Francisco Standard Тим Каваками.
Отмечается, что «Уорриорз» были одной из команд, которые пытались заполучить Ленарда перед дедлайном в феврале.
Кроме того, Каваками считает, что звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс может стать еще одной целью для «воинов» этим летом.
В 58 матчах сезона 34-летний Ленард набирает 28,3 очка, 6,3 подбора и 3,6 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The San Francisco Standard
С другой стороны, всё зависит от пика Индианы. Если Пейсерс пролетят мимо четверки, этот лотерейный пик может многое поменять.
