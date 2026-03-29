«Голден Стэйт» может попытаться заполучить Кавая Ленарда в межсезонье

В НБА появился новый претендент на Кавая Ленарда.

«Голден Стэйт » может «активно побороться» за форварда «Клипперс » Кавая Ленарда в межсезонье-2026. Об этом пишет обозреватель The San Francisco Standard Тим Каваками.

Отмечается, что «Уорриорз» были одной из команд, которые пытались заполучить Ленарда перед дедлайном в феврале.

Кроме того, Каваками считает, что звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс может стать еще одной целью для «воинов» этим летом.

В 58 матчах сезона 34-летний Ленард набирает 28,3 очка, 6,3 подбора и 3,6 передачи за игру.