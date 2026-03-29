Джейсон Кидд о награде «Лучшего новичка» для Купера Флэгга: «Это большой приоритет для нас»

Кидд высказался о важности награды «Лучшему новичку» для Флэгга и «Далласа».

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд считает, что форвард «Мэвс» Купер Флэгг заслуживает награду «Лучшему новичку».

«Это важная награда – новичком ты бываешь только раз. Да, это большой приоритет для нас. Купер должен делать свою работу, и он ее делает. Он проводит исторический сезон.

Если сравнивать его показатели с прошлыми новичками года, то все очевидно – даже близко никто не стоял. Иногда голосование может зависеть от популярности или тенденций, но если судить строго по игре, Купер ничуть не хуже других», – сказал Кидд.

На данный момент Флэгг считается главным фаворитом на звание «Лучшего новичка», но у него есть серьезный конкурент – форвард «Шарлотт» Кон Книппел.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: DallasHoopsJournal
