Порзингис «очарован» «Голден Стэйт» и хочет продлить контракт с клубом
Инсайдер рассказал о будущем Порзингиса в «Голден Стэйт».
«Большой» Кристапс Порзингис, чей контракт с «Уорриорз» истекает в конце сезона, «очарован» клубом и уже рассматривает возможность продления соглашения. Об этом сообщает обозреватель NBC Sports Bay Area Монте Пул.
«И хотя публично Порзингис не раскрывает свои намерения, все указывает на то, что он уже обдумывает это.
Его привлекает возможность играть вместе с Карри, также он верит в медицинский и тренировочный персонал команды во главе с Риком Селебрини», – информирует Пул.
30-летний Порзингис после февральского обмена провел 10 матчей за «Голден Стэйт», набирая в среднем 17,1 очка, 4,7 подбора и 1,4 блок-шота за 23 минуты на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBCS Sports Bay Area
А «очарован» ли Порзингисом ГСВ ???🤷♂️🤷♂️🤷♂️
А «очарован» ли Порзингисом ГСВ ???🤷♂️🤷♂️🤷♂️
Мне кажется очевидно что да
Порзи будет очарован любым клубом, который вкинет в него 30млн+ в год, года на 3-4:)
Порзи будет очарован любым клубом, который вкинет в него 30млн+ в год, года на 3-4:)
Да не дадут ему 30, 20-22 думаю предел мечтаний на такой срок
