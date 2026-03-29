Тайриз Макси издевательски протянул руку Майлзу Бриджесу после постер-данка

Макси забросил через Бриджеса и подшутил над ним, протянув руку.

В одном из моментов матча против «Шарлотт» защитник «Филадельфии» Тайриз Макси забросил постер-данк через форварда Майлза Бриджеса.

После эпизода игроки, улыбаясь, обменялись несколькими фразами. Макси протянул руку Бриджесу, который отказался ее пожимать, что вызвало смех у Макси.

Матч закончился победой «Сиксерс» (118:114). Макси отметился 26 очками, 7 подборами и 8 передачами. В активе Бриджеса 11 очков и 6 подборов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
Наконец-то вся Фила в сборе !!!💪🏽💪🏽💪🏽✌️✌️✌️
Материалы по теме
Джоэл Эмбиид ударил локтем по лицу Ламело Болла
52 минуты назадВидео
Скаут НБА: «Филадельфия» способна победить «Кливленд», он выглядит наиболее уязвимым из Топ-4»
27 марта, 14:54
«Ладно, ты победил». Тайриз Макси рассказал о соревновательном духе Леброна Джеймса
25 марта, 08:50
Рекомендуем
Главные новости
Джейсон Кидд о награде «Лучшего новичка» для Купера Флэгга: «Это большой приоритет для нас»
5 минут назад
Порзингис «очарован» «Голден Стэйт» и хочет продлить контракт с клубом
28 минут назад
Стефон Касл (22+10+10) оформил 4-й трипл-дабл в карьере
39 минут назадВидео
Тре Джонс отдал передачу вместо лэй-апа на исходе матча с «Мемфисом» при «-1». «Чикаго» не борется за плей-офф
52 минуты назадВидео
Джоэл Эмбиид ударил локтем по лицу Ламело Болла
52 минуты назадВидео
«Бакс» потеряли шансы на плей-офф после разгрома от «Сперс» («-32»). У клуба прервалась серия из 9 попаданий подряд
сегодня, 04:18
НБА. 26 очков и 13 подборов Пола Джорджа помогли «Филадельфии» справиться с «Шарлотт», Стефон Касл оформил трипл-дабл (22+10+10) в победной игре с «Милуоки», «Детройт» разгромил «Миннесоту» и другие результаты
сегодня, 04:13
НБА подтвердила дисквалификацию Дончича за 16-й технический. Словенец пропустит матч с «Уизардс»
сегодня, 04:11
Евгений Богачев: «Приезд Манфорда планируется 1 апреля»
вчера, 20:59
Патрик Беверли: «Для меня Расселл Уэстбрук – 2-й величайший разыгрывающий в истории, только Стефа Карри приходится ставить выше»
вчера, 20:32
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Жирона» уступила «Реалу», «Мурсия» уверенно обыграла «Бильбао» и другие результаты
вчера, 22:09
Чемпионат Франции. «Шоле» победил «Виллербан», «Лимож» проиграл «Нанси»
вчера, 21:35
Адриатическая лига. «Игокеа» крупно уступила «Будучности», «Цедевита Олимпия» проиграла «Клужу»
вчера, 20:54
Чемпионат Греции. АЕК уступил «Перистери», ПАОК разгромил «Промитеас»
вчера, 20:51
Чемпионат Италии. «Варезе» победил «Дертону»
вчера, 20:50
Неоклис Авдалас, вероятно, отложит выход на драфт НБА еще на год
вчера, 19:15
«С частных самолетов на общественные авиалинии». Марк Кьюбан сделал репост издевательского фото Нико Харрисона
вчера, 17:40Фото
Форвард «Динамо-Владивосток» Айзейя Кроули стал MVP Суперлиги
вчера, 17:09
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Галатасараю», «Меркезефенди» победил «Петким Спор»
вчера, 16:36
«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с французским форвардом Адамой Болом
вчера, 16:19
Рекомендуем