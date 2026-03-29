Тайриз Макси издевательски протянул руку Майлзу Бриджесу после постер-данка

Макси забросил через Бриджеса и подшутил над ним, протянув руку.

В одном из моментов матча против «Шарлотт » защитник «Филадельфии» Тайриз Макси забросил постер-данк через форварда Майлза Бриджеса .

После эпизода игроки, улыбаясь, обменялись несколькими фразами. Макси протянул руку Бриджесу, который отказался ее пожимать, что вызвало смех у Макси.

Матч закончился победой «Сиксерс» (118:114). Макси отметился 26 очками, 7 подборами и 8 передачами. В активе Бриджеса 11 очков и 6 подборов.