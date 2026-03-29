Тайриз Макси издевательски протянул руку Майлзу Бриджесу после постер-данка
Макси забросил через Бриджеса и подшутил над ним, протянув руку.
В одном из моментов матча против «Шарлотт» защитник «Филадельфии» Тайриз Макси забросил постер-данк через форварда Майлза Бриджеса.
После эпизода игроки, улыбаясь, обменялись несколькими фразами. Макси протянул руку Бриджесу, который отказался ее пожимать, что вызвало смех у Макси.
Матч закончился победой «Сиксерс» (118:114). Макси отметился 26 очками, 7 подборами и 8 передачами. В активе Бриджеса 11 очков и 6 подборов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MrBuckBuck в соцсети X
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Наконец-то вся Фила в сборе !!!💪🏽💪🏽💪🏽✌️✌️✌️
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем