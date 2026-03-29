Стефон Касл (22+10+10) оформил 4-й трипл-дабл в карьере

Касл собрал трипл-дабл в победной игре с «Бакс».

Защитник «Сан-Антонио » Стефон Касл оформил свой четвертый трипл-дабл за карьеру в матче против «Милуоки ».

За 29 минут на паркете 21-летний баскетболист записал на свой счет 22 очка, 10 подборов и 10 передач, реализовав 9 из 13 с игры, 2 из 4 трехочковых и 2 из 3 штрафных.

«Сперс» одержали 24-ю победу в последних 26 матчах, разгромив «Бакс», – 127:95.