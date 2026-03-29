Тре Джонс отдал передачу вместо лэй-апа на исходе матча с «Мемфисом» при «-1». «Чикаго» не борется за плей-офф
Тре Джонс повысил шансы «Чикаго» на лотерее драфта.
Разыгрывающий «Чикаго» Тре Джонс упустил возможность принести команде победу под занавес матча с «Мемфисом».
Ошибка баскетболистов «Гризлис» при вводе мяча из-за боковой линии при счете 125:124 дала возможность «Буллс» вырвать победу. Перехвативший мяч Джонс в быстром отрыве предпочел сделать передачу на Коллина Секстона, который забросил из-под кольца, но уже после сирены.
Чикагский клуб в пятницу потерял теоретические шансы на попадание в плей-офф. и понижение в турнирной таблице даст команде шанс на более высокий драфт-пик.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
