Джоэл Эмбиид ударил локтем по лицу Ламело Болла

Эмбиид получил технический после за попадание локтем по лицу Болла.

В одном из эпизодов матча против «Шарлотт » центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид ударил по лицу защитника Ламело Болла , после чего тот повалился на паркет.

Арбитры выписали Эмбииду техническое замечание.

Матч закончился победой «Сиксерс» – 118:114. На счету Эмбиида 29 очков (8 из 19 с игры, 10 из 13 штрафных), в активе Болла 20 очков (7 из 26 с игры, 5 из 18 трехочковых).