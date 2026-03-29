«Бакс» потеряли шансы на плей-офф после разгрома от «Сперс» («-32»). У клуба прервалась серия из 9 попаданий подряд
«Бакс» Янниса официально завершают борьбу за плей-офф.
«Милуоки» в субботу официально выбыл из борьбы за плей-офф, проиграв «Сан-Антонио» со счетом 95:127. Прервалась вторая по продолжительности активная серия выходов в решающую стадию сезона в НБА.
«Бакс», которые были неизменными претендентами на победу в чемпионате с момента драфта Янниса Адетокумбо в 2013 году, до этого сезона девять раз подряд выходили в плей-офф. Самая продолжительная активная серия принадлежит «Селтикс» – 11 раз.
«Милуоки» провел встречу в субботу без Адетокумбо, грек пропустил шестую игру подряд. В этом сезоне он принял участие всего в 36 матчах из-за различных проблем со здоровьем.
У клуба из Висконсина девять поражений в последних одиннадцати матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
