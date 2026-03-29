  • «Бакс» потеряли шансы на плей-офф после разгрома от «Сперс» («-32»). У клуба прервалась серия из 9 попаданий подряд
«Бакс» потеряли шансы на плей-офф после разгрома от «Сперс» («-32»). У клуба прервалась серия из 9 попаданий подряд

«Бакс» Янниса официально завершают борьбу за плей-офф.

«Милуоки» в субботу официально выбыл из борьбы за плей-офф, проиграв «Сан-Антонио» со счетом 95:127. Прервалась вторая по продолжительности активная серия выходов в решающую стадию сезона в НБА.

«Бакс», которые были неизменными претендентами на победу в чемпионате с момента драфта Янниса Адетокумбо в 2013 году, до этого сезона девять раз подряд выходили в плей-офф. Самая продолжительная активная серия принадлежит «Селтикс» – 11 раз.

«Милуоки» провел встречу в субботу без Адетокумбо, грек пропустил шестую игру подряд. В этом сезоне он принял участие всего в 36 матчах из-за различных проблем со здоровьем.

У клуба из Висконсина девять поражений в последних одиннадцати матчах.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Материалы по теме
25 моих любимых моментов НБА за 25 лет
8 января, 08:30
Гилберт Аренас: «Финалы с командами с небольших рынков не запоминаются»
24 июня 2025, 13:49
Яннис Адетокумбо: «Финальная серия – это что-то особенное, я надеюсь, что скоро вернусь туда с «Бакс»
10 июня 2025, 15:52
Майкл Мэлоун: «Я бы снова проголосовал за Йокича в этом году, будь у меня такая возможность»
23 мая 2025, 04:23
Рекомендуем
Главные новости
НБА. 26 очков и 13 подборов Пола Джорджа помогли «Филадельфии» справиться с «Шарлотт», «Детройт» разгромил «Миннесоту» и другие результаты
7 минут назад
НБА подтвердила дисквалификацию Дончича за 16-й технический. Словенец пропустит матч с «Уизардс»
9 минут назад
Евгений Богачев: «Приезд Манфорда планируется 1 апреля»
вчера, 20:59
Патрик Беверли: «Для меня Расселл Уэстбрук – 2-й величайший разыгрывающий в истории, только Стефа Карри приходится ставить выше»
вчера, 20:32
Дирк Новицки: «Степбэк Луки Дончича сейчас работает, в таком виде он неудержим»
вчера, 20:13
Кристапс Порзингис: «Постараюсь увеличить игровое время, а следующий шаг – матчи бэк-ту-бэк»
вчера, 19:50
Келдон Джонсон: «Как можно говорить, что я не «Лучший шестой» сезона?»
вчера, 19:33
Юдонис Хаслем о конфликте в «Бакс»: «Чем Яннис Адетокумбо занимается? Это совершенно бессмысленно!»
вчера, 18:59
Стив Нэш: «Приоритетом для «Сперс» должны быть победы и ритм, а не отдых»
вчера, 18:35
Айзейя Томас: «420 из 450 игроков НБА могут набрать 100 очков в матче»
вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Жирона» уступила «Реалу», «Мурсия» уверенно обыграла «Бильбао» и другие результаты
вчера, 22:09
Чемпионат Франции. «Шоле» победил «Виллербан», «Лимож» проиграл «Нанси»
вчера, 21:35
Адриатическая лига. «Игокеа» крупно уступила «Будучности», «Цедевита Олимпия» проиграла «Клужу»
вчера, 20:54
Чемпионат Греции. АЕК уступил «Перистери», ПАОК разгромил «Промитеас»
вчера, 20:51
Чемпионат Италии. «Варезе» победил «Дертону»
вчера, 20:50
Неоклис Авдалас, вероятно, отложит выход на драфт НБА еще на год
вчера, 19:15
«С частных самолетов на общественные авиалинии». Марк Кьюбан сделал репост издевательского фото Нико Харрисона
вчера, 17:40Фото
Форвард «Динамо-Владивосток» Айзейя Кроули стал MVP Суперлиги
вчера, 17:09
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Галатасараю», «Меркезефенди» победил «Петким Спор»
вчера, 16:36
«Мемфис» подпишет 10-дневный контракт с французским форвардом Адамой Болом
вчера, 16:19
Рекомендуем