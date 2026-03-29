НБА подтвердила дисквалификацию Дончича за 16-й технический. Словенец пропустит матч с «Уизардс»
Звезда «Лейкерс» Лука Дончич дисквалифицирован на один маич за 16-й технический фол, полученный в пятничной победе над «Бруклином». Об этом НБА сообщила в субботу.
Дончич отбудет дисквалификацию во время встречи против «Уизардс» в понедельник.
Словенский защитник «озерников» был наказан в результате стычки с форвардом «Нетс» Заиром Уильямсом, произошедшей после фола в нападении, зафиксированного у Луки. Словенец выражал надежду на пересмотр решения: «Сказали, что мой толчок был «излишним», что явно не так».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Убрали с дороги, чтобы рекорд Бэма в этом сезоне устоял)))
