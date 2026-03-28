Евгений Богачев: «Приезд Манфорда планируется 1 апреля»

Ксавьер Манфорд скоро прибудет в Казань.

Новобранец УНИКСа защитник Ксавьер Манфорд не поможет казанцам в завтрашнем домашнем матче.

«Приезд Манфорда планируется 1 апреля. Все нормально. Визу оформляем. В предстоящей встрече с «Локомотивом ‑Кубанью» его не будет.

Что касается матча, интересно снова встретиться с такими классными соперниками, как краснодарцы. Очень хочется дома порадовать победой наших болельщиков», – поделился президент клуба Евгений Богачев .

После игры с «Локо» у казанцев останутся 6 матчей регулярного чемпионата. 1 апреля в гости приедет «Самара ».